Opere edilizie in area sottoposta a vincoli: denunce e sequestro

ERCHIE - Realizzazione di opere edilizie in area sottoposta a vincolo paesaggistico, idrogeologico ed area Sic in assenza di permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica e distruzione o deturpamento di bellezze naturali. Dovranno rispondere di questo un 43enne di Erchie e un 40enne di Monteroni (Le) sorpresi dai carabinieri forestali di Gallipoli mentre realizzavano opere edilizie in area sottoposta a vincolo paesaggistico, idrogeologico nonché ricadente in area Sic (Sito di interesse comunitario), in assenza di permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica.

In particolare, al momento del sopralluogo, è stato accertato che sul terreno era stata eliminata la vegetazione esistente costituita da varie essenze di macchia mediterranea, che lo stesso era stato recintato con pali in ferro, rete metallica ed ombreggiante. Inoltre si era proceduto a livellare e compattare un’area di 160 mq circa tramite apporto di materiale tufaceo. Adiacente ad essa era stato realizzato un massetto sul quale erano stati edificati due locali in conci di tufo, ancora privi di intonaco e copertura. Sulla stessa area era stata realizzata una struttura in conci di tufo e marmo avente funzione di barbecue e lavabo.