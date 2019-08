Irreperibile dal 2017: un uomo in carcere per scontare la pena

ERCHIE - Era irreperibile dal luglio 2017. Dopo approfondite ricerche, i carabinieri della stazione di Erchie hanno trovato un uomo destinatario di un ordine di trasferimento in carcere- Si tratta del 55enne S.V. Questi deve espiare la pena di un anno e quattro mesi di reclusione, oltra a400 euro di multa, poiché è stato riconosciuto responsabile di ricettazione, commessa il 6 ottobre 2012 a San Donato Milanese (Milano), quando nel corso di un controllo alla circolazione stradale fu trovato in possesso di un ciclomotore di provenienza furtiva.

L’arrestato dopo le formalità di rito è stato condotto presso la casa circondariale di Brindisi come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Sul so conto pendeva un provvedimento di “revoca decreto sospensione ordine esecuzione per la carcerazione e ripristino ordine medesimo”, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Milano.