Erchie. Percosse e minacce ad un pensionato, denunciato un uomo

ERCHIE - E' stato denunciato in stato di libertà, per percosse, violenza privata e minacce aggravate, un operaio 53enne del posto che si è scagliato contro un pensionato 73enne. In particolare i carabinieri della stazione di Erchie, a seguito della querela presentata dal 73enne, hanno appurato che l'operaio è stato sopreso, dal pensionato, a tagliare un albero nel proprio terreno ma da sempre in uso alla vittima 73enne. L’operaio si è scagliato contro il pensionato spingendolo e minacciandolo con la zappa, intimandogli di allontanarsi e di non farsi più vedere.

