Erchie, assicurazione falsa on line. Un uomo denunciato dai carabinieri

ERCHIE - Aveva venduto on line una finta assicurazione ad un 30enne del luogo che solo dopo aver pagato 628 euro ha scoperto la truffa. Per questo un 59enne di Napoli è stato denunciato all'autorità giudiziaria. L'uomo, infatti, con aritifizi e raggiri e utilizzando l'identità di un'altra persona, ha tratto in inganno il 30enne, vendedogli on line una polizza R.c. auto risultata falsa ed intascando 628 euro attraverso una ricarica di PostePay fatta dal 30enne. Le indagini sono state condotte dalla stazione carabinieri di Erchie.