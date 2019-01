Mezzo chilo di eroina nello sportello dell'auto: condannato

ORIA - Due anni dopo l'arresto conseguente alla scoperta di mezzo chilo di eroina nello sportello dell'auto, arriva il conto della giustizia per Cosimo Fullone, 41 anni, di Oria: è stato arrestato per espiare la pena di tre anni e nove mesi di reclusione per detenzione al fine di spaccio di stupefacenti.

Fullone sconterà la pena ai domiciliari, ristretto nella sua abitazione. L'ordine di carcerazione è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Oria. Venne arrestato a novembre del 2016.

