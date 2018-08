Esce da casa e vaga sul marciapiede: i Nibbio ritrovano bimbo di due anni

BRINDISI – Passeggiava da solo sul marciapiede, a piedi scalzi, con addosso solo il pannolino. Mentre la mamma lo cercava disperatamente in casa, i motociclisti della Nibbio della questura di Brindisi si sono imbattuti stamani (venerdì 31 agosto) in un bimbo di due anni che vagava spaesato in via Margarito da Brindisi, al rione Casale.

Le auto e le moto gli sfrecciavano accanto, in una delle strade più trafficate del capoluogo. Ma nessuno si era accorto di quel piccolo che passo dopo passo si dirigeva verso via Duca degli Abruzzi. Fortunatamente in quel momento transitava la pattuglia della Nibbio, impegnata in un servizio di controllo del territorio.

I poliziotti, increduli, si sono avvicinati al bambino, visibilmente spaventato, e lo hanno preso in braccio. Poi, dopo averlo tranquillizzato, hanno percorso a ritroso la strada, cercando di capire se fosse uscito da qualche abitazione. Dopo più di cento metri, il piccolo ha indicato agli agenti una macchina. Era l’auto dei suoi genitori, parcheggiata di fronte alla palazzina in cui la famiglia di vacanzieri, residente a Bari, aveva preso un appartamento in affitto.

La mamma era affacciata al balcone quando ha visto arrivare il figlioletto, in braccio a un agente. A quel punto si è sciolta in un pianto liberatorio. La donna pensava che il bimbo si fosse nascosto in qualche angolo della casa. E invece il piccolo aveva percorso a piedi tre rampe di scale, per poi farsi due passi sul marciapiede. Il rischio corso è stato enorme, perché un automobilista alle prese con una manovra in retromarcia difficilmente si sarebbe accorto di quello scricciolo che si trovava alle sue spalle. Ma grazie all’intervento dei poliziotti della Nibbio, ribattezzati i Falchi, la storia ha avuto un lieto fine.