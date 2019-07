Tentato furto, abusi edilizi, violazione di sigilli: condannate due persone

Due ordini di carcerazione e un provvedimento di aggravamento della misura cautelare sono stati eseguiti dai carabinieri del comando provinciale di Brindisi.

Francavilla Fontana

A Francavilla Fontana, i militari della locale stazione hanno arrestato un regime di domiciliati un 79enne he deve scontare la parte residua di una pena pari a un anno e quattro mesi di reclusione, per essersi reso responsabile, nel maggio 2008, di violazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia edilizia e violazioni di sigilli in concorso.

Villa Castelli

A Villa Castelli, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato, sempre in regime di domiciliari, un 37enne del posto che deve scontare la pena di 8 mesi per un tentato furto aggravato commesso a Ginosa nel dicembre 2018.

Ceglie Messapica

Infine i carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica hanno eseguito un’ordinanza di “applicazione degli arresti domiciliari”, quale aggravamento della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, a carico di un 19enne. Tale provvedimento è scaturito dalle ripetute violazioni alle prescrizioni derivanti dall’obbligo di dimora rilevate dai carabinieri e refertate alla magistratura.