Eseguiti dai carabinieri due arresti tra Brindisi ed Erchie

Brindisi: 34enne arrestato in esecuzione ordinanza di custodia cautelare

I carabinieri del Nor – sez. Radiomobile hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Sezione Gip del Tribunale di Brindisi, quale aggravamento della misura cautelare in atto dell’obbligo di dimora, nei confronti di Cosimo Totleben, 34 anni, del luogo. Il provvedimento scaturisce da violazioni delle prescrizioni imposte. Dopo le formalità di rito, il 34enne è stato tradotto presso la casa circondariale di Brindisi.

Erchie: deve espiare 4 anni e 6 mesi di reclusione, arrestato

I carabinieri della stazione di Erchie hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, nei confronti di un 39enne del luogo. L’uomo deve espiare la pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione, per reati in materia di stupefacenti, commessi il 4 dicembre 2018 in Martina Franca (Ta). Dopo le formalità di rito è stato tradotto presso la propria abitazione a regime degli arresti domiciliari.