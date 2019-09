Pena da espiare e violazione degli obblighi: due persone in carcere

Due provvedimenti restrittivi sono stati eseguiti dai carabinieri a carico di altrettante persone residenti rispettivamente a Ceglie Messapica e Cellino San Marco.

Il 29enne Maurios Maftei Vasile, cittadino rumeno residente a Ceglie, deve espiare la parte residua di una pena pari a quattro anni e cinque mesi di reclusione per i reati di violenza privata e lesioni personali. I fatti sono avvenuti nel gennaio del 2012 a Ceglie Messapica, quando cinque uomini di nazionalità rumena in concorso tra loro aggredirono due loro connazionali per futili motivi correlati a un piccolo debito. L’uomo è stato condotto in carcere.

Il 52enne Marcolino Andriola, di Cellino San Marco, è stato invece raggiunto da una ordinanza di aggravamento della misura cautelare cui era sottoposto, emessa dalla Corte d’Appello di Lecce. Il provvedimento giudiziario è scaturito dagli elementi raccolti dai carabinieri di Cellino San Marco a seguito dell’accertamento delle reiterate violazioni alle prescrizioni imposte. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Brindisi.

LAndriola nel maggio del 2018 era stato arrestato in flagranza di reato per porto e detenzione illegale di arma da fuoco clandestina, dopo essere stato sorpreso nelle adiacenze di un locale pubblico di Cellino San Marco.