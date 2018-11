Esplode la bombola del gas, crolla la casa: vivi per miracolo

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Tragedia sfiorata in serata a San Pancrazio Salentino dove un'abitazione è crollata per effetto dell'esplosione di una bombola del gas usata per alimentare una stufa: vivi per i miracolo due anziani, moglie e marito, di 75 e 80 anni, e i loro nipoti. In tre sono rimasti feriti in maniera apparentemente non grave, sotto choc per quanto è accaduto attorno alle 20,20 di oggi, lunedì 12 novembre 2018.

Sul posto sono impegnati i vigili del fuoco con autobotte e autoscala, partiti dal comando provinciale di Brindisi, gli operatori del 118 e i carabinieri. Stando a quanto si apprende, la coppia di anziani coniugi e i nipoti loro ospiti sono riusciti a lasciare l'appartamento prima che fosse troppo tardi. Questione di minuti e sarebbe stata una tragedia. L'immobile si trova in via Europa.

Sembra che l'esplosione sia stata causata dal malfunzionamento di una stufa a gas, stando alle prime notizie. Le persone presenti nell'abitazione, in preda al panico, hanno avuto la prontezza di avviarsi verso l'uscita della casa prima che il crollo del solaio provocato dalla deflagrazione le travolgesse. Per una di loro è stata sufficiente la medicazione sulo posto effettuata dal personale del 118, mentre le altre sono state trasferite al Perrino di Brindisi dalle ambulanze giunte sul posto anche da San Pietro Vernotico.

Ai vigili del fuoco è toccato anche effettuare la prima valutazione sull'immobile interessato dall'esplosione e sulle abitazioni attigue. La casa della anziana coppia è stata totalmente privata dallo scoppio non solo del solaio, ma anche delle parte interne. Sul posto i tecnici del Comune.