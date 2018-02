Esplode la fogna in piazza Cairoli, residenti esasperati

BRINDISI - "Non ne possiamo più: in piazza Cairoli almeno una volta al mese esplode la fognatura e il risultato è che siamo costretti a fare i conti con un cattivo odore e con l'acqua sporca che invade il marciapiede sino a raggiungere corso Umberto".

Si dicono esasperati i residenti delle palazzine che si affacciano in piazza Cairoli, dove ieri sera, martedì 20 febbraio 2018, uno dei pozzetti della fognatura è esploso, provocando disagi. "Altro che salotto buono della città di Brindisi", lamenta uno dei residenti che ha chiamato i tecnici dell'Acquedotto pugliese. "Mi hanno garantito un intervento che in effetti c'è stato, ma è arrivato solo questa mattina", racconta. "Mi chiedono per quale motivo il problema si ripresenta con frequenza e perché nessuno fa niente per risolverlo una volta per tutte".

