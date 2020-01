Gli esplode petardo in mano: ragazzino operato nella notte, perde falange

FRANCAVILLA FONTANA – Un ferito per i botti di Capodanno anche nel Brindisino: un ragazzino di 12 anni di Francavilla Fontana è rimasto gravemente ferito a causa di un petardo esplosogli in mano. Ha riportato l’amputazione della prima falange del dito medio della mano sinistra. E’ stato operato nella notte all’ospedale Perrino di Brindisi, i medici sono riusciti a salvargli il pollice.

È accaduto in via Cimarosa a Francavilla. Il ragazzino stava festeggiando l’arrivo del nuovo anno insieme alla famiglia quando ha raccolto un petardo che gli è esploso in mano, immediata la corsa in ospedale. Il 12enne presentava gravi ferite a due dita, come già detto è stato subito operato.