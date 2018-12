Esplosione P2T, piazzale intitolato ai tre operai: "Per non dimenticare"

BRINDISI - Il boato, la tragedia. Tre operai morirono nell'esplosione dell'impianto P2T. Sono trascorsi 41 anni da quella maledetta notte della vigilia dell'Immacolata. Brindisi non può dimenticare. E non lo farà perché il piazzale del petrolchimico sarà intitolato a tre dipendenti che persero la vita: Carlo Greco, Giovanni Palizzotto e Giuseppe Marulli.

Il sindaco

"Nel ricordo di quel drammatico evento e del sacrificio dei tre operai, mi commuove poter annunciare che finalmente, non appena sarà concluso l'iter autorizzativo, quel piazzale ricorderà per sempre nel nome Greco, Palizzotto e Marulli", dice il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi. Ne ha dato notizia sulla sua pagina Facebook, in occasione dell'anniversario dell'esplosione.

La tragedia

"Nella notte fra il 7 e l'8 dicembre 1977 esplodeva il reparto P2T del Petrolchimico Montedison di Brindisi, un boato sentito per oltre 50 chilometri", ha scritto. "Una tragedia senza eguali nella storia della nostra città. Tragico il bilancio di quel maledetto incidente: 52 feriti e tre vittime", ha ricordato nel post pubblicato sul socil network.

L'ordine del giorno

"Nel 2012 fu approvato in Consiglio comunale, ma mai attuato, un mio ordine del giorno con il quale chiedevo di intitolare il piazzale antistante il petrolchimico ai tre operai deceduti", ha ricordato. Sì, sei anni fa, Rossi in qualità di consigliere di minoranza, con voce da leader dello schieramento frastagliato in opposizione alla maggioranza di governo, propose l'intitolazione. Sembrava se ne fossero perse le tracce. Che quel testo fosse finito in chissà quale cassetto di uno degli uffici di Palazzo di città. Non è così.

