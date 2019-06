Fa esplodere petardo nel cortile della scuola elementare: denunciato

LATIANO – Si sono vissuti momenti di paura, venerdì scorso, nel cortile della scuola elementare “Filippo Errico” in piazza Rubino a Latiano dove un uomo ha fatto esplodere un petardo mentre i bambini giocavano all’esterno. L’autore del gesto è stato individuato e denunciato per accensione ed esplosioni pericolose di petardi una persona anziana del luogo. Del fatto se ne sono occupati i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni, intervenuti subito dopo l’esplosione.

“La deflagrazione del petardo, lanciato nel cortile ha determinato negli scolari che stavano giocando e negli insegnanti comprensibile spavento. Il tutto è stato maggiormente acuito perché a seguito della deflagrazione si sono alzati in volo uccelli e colombi che erano intorno al giardino nonchè sugli alberi determinando così attimi di panico tra gli scolari che hanno iniziato a correre e gridare spaventati”. Raccontano i carabinieri in una nota. L’uomo è stato identificato e a seguito di perquisizione domiciliare gli è stata rinvenuta una scatola di petardi sottoposta a sequestro. Avrebbe spiegato di averlo fatto per scherzare.