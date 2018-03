Estorsione e spaccio di droga: condanna definitiva e arresto in carcere

CAROVIGNO - I carabinieri della stazione di Carovigno hanno tratto in arresto Rodolfo Nitti, 34 anni, di Taranto, sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali presso una comunità, in ottemperanza all’ordine di carcerazione emesso dall’ufficio di Sorveglianza di Lecce.

Nitti deve espiare la pena di 12 anni, quattri mesi e 14 giorni di reclusione. I reati per i quali ha riportato la condanna sono detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, estorsione in concorso, danneggiamento e porto abusivo di armi. I fatti sono stati commessi a Taranto nell'arco temporale che va dal 2004 al 2015. Il 34enne, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Brindisi.

Gallery