Detenuta ai domiciliari senza patente in giro su auto senza assicurazione

BRINDISI – Ai domiciliari per rapina impropria in un centro commerciale, una ragazza brindisina è stata fermata da una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri del capoluogo mentre era alla guida di un’auto e arrestata in flagranza di reato di evasione. Si tratta della 24enne Majra Antonietta Altavilla. L’auto era priva di assicurazione e di revisione, mentre la donna non ha mai conseguito la patente di guida. Pertanto la vettura, appartenente ad un congiunto della Altavilla, è stata sottoposta a sequestro. La ragazza è stata riassegnata agli arresti domiciliari, dove si trovava dopo un furto lo scorso anno in un centro commerciale del quartiere Sant’Elia, seguito da una fuga e da lesioni ad una addetta alla security che stava cercando di bloccarla.