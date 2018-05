VILLA CASTELLI - Evade dai domiciliari e aggredisce una donna sferrandole un pugno al volto. Arrestato poco dopo dai carabinieri. Si tratta di un 43enne di Torre Santa Susanna.

I fatti risalgono alla serata di ieri, giovedì 10 maggio, quando ha lasciato il luogo dove era ristretto in regime di arresti domiciliari per recarsi in centro e aggredire una 37enne. Si è poi dileguato. Sul posto si sono recati i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana.

La donna subito soccorsa è stata giudicata affetta da trauma cranico non commotivo dai sanitari dell'ospedale di Francavilla Fontana. Il movente del gesto sarebbe correlato a motivi sentimentali. Le immediate ricerche hanno consentito di rintracciare l'uomo, dopo alcune ore, nel centro abitato di Villa Castelli dove è stato arrestato in arresto. Su disposizione dell'Autorità giudiziaria, al termine delle formalità di rito, il 43enne è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.