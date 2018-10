Evade dai domiciliari e ruba una bici nel centro storico: denunciato

BRINDISI – Evade dai domiciliari e ha rubato una bici nel centro di Brindisi. I carabinieri della stazione di Brindisi Centro sono risaliti al presunto autore di un furto perpetrato lo scorso 1 ottobre in via Santa Chiara, nei pressi della Basilica Cattedrale. Si tratta di un 50enne del posto al quale dall’8 settembre era stata aggravata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con l’esecuzione di un arresto in regime di domiciliari perché gravato da tutta una serie di vicende penali, dai reati afferenti l’immigrazione clandestina alle lesioni personali e alle minacce. Lo stesso, l’1 ottobre, da quanto appurato dai militari, senza autorizzazione uscì da casa e rubò una bici. Per questo è stato denunciato per evasione e furto.