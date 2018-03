Evade dai domiciliari per acquistare caffé e biscotti: arrestato

FASANO - Alla vista dei carabinieri, ha tentato di nascondersi. Ma dopo un vano tentativo di fuga, è stato arrestato un uomo sottoposto agli arresti domiciliari che nella tarda mattinata di ieri (6 marzo) è stato sorpreso davanti a una tabaccheria di Fasano. Si tratta del 55enne Oronzo Ferrante, del posto.

L’uomo è stato intercettato dai una pattuglia di carabinieri del Norm della locale compagnia, all’esterno della rivendita di tabacchi. Il 55enne, nel timore di essere scoperti, ha tentato di nascondersi dietro la porta d’accesso della citata rivendita per eludere il controllo. Una volta intuito che i militari si stavano dirigendo verso di lui, l’uomo, utilizzando il secondo varco di accesso dell’area di servizio, si è allontanato repentinamente, imboccando le vicine vie pedonali e facendo perdere le proprie tracce.

Le ricerche del fuggitivo sono state intensificate fino a quando lo stesso non è stato individuato e bloccato nei pressi della villa comunale di Fasano, nel mentre si apprestava a salire su di un autobus urbano. Nell’immediatezza, Ferrante, nel vano tentativo di costituirsi un alibi, ha riferito di essersi recato, nella mattinata, nel centro cittadino per acquistare degli alimenti, mostrando appunto ai carabinieri una busta con all’interno dei biscotti e un pacco di caffè, comprati in orario successivo al primo controllo presso un negozio del luogo, come dimostrato dallo scontrino in suo possesso.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione per la prosecuzione della misura cautelare.