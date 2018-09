Evade dai domiciliari: ruba condizionatore dalla chiesa, poi va al bar

BRINDISI - Doveva essere ristretto nella sua abitazione, ma per due volte a distanza di pochi giorni, Giuseppe Carone, 45 anni, di Brindisi, è stato trovato altrove: prima è stato sorpreso a rubare un condizionatore montato sulla marete della chiesa di San Lorenzo, in viale Caravaggio (quartiere Sant'Elia), poi in un bar.

E' stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi con l'accusa di evasione. Come disposto dall'autorità giudiziaria è stato condotto nuovamente nella sua abitazione in regime di domiciliari.

Gallery