Evade dai domiciliari: trovato nell'area di servizio e arrestato

TORCHIAROLO - Doveva essere ai domiciliari, nella sua abitazione, ma è stato trovato dai carabinieri nel cuore della notte nell’area di servizio Agip ed è stato arrestato in flagranza di reato: Giuseppe Nuzzaci, 54 anni, è accusato di evasione.

Nuzzaci, lo scorso mese di luglio, era stato tratto in arresto, su ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi dovendo espiare la pena di anni 6 mesi 2 e giorni 5 di reclusione per i reati di estorsione ed evasione dagli arresti domiciliari. I fatti addebitati risalgono al novembre 2014, quando a seguito delle indagini dei carabinieri di Torchiarolo venne tratto in arresto su ordinanza di custodia cautelare dal gip per i reati di estorsione, tentata estorsione e rapina commessi ai danni di un 77enne.

Il pensionato venne costretto a consegnargli la somma di 500 euro, con la minaccia di “fargli passare i guai” ed esibendo un coltello. Identica richiesta di denaro, il giorno successivo, dietro la minaccia che gli avrebbe cagionato del male e rovinato.