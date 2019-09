Sorpreso con la bici per le vie del paese: arrestato per evasione

CISTERNINO – Se ne andava in giro in bicicletta per le vie di Cisternino, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Il 35enne Piero Lopalco è stato arrestato per il reato di evasione dai carabinieri della locale stazione, nell’ambito di un servizio dedicato al controllo delle persone sottoposte agli arresti domiciliari. L’uomo si è allontanato da casa per circa 45 minuti, senza alcuna autorizzazione. Al termine formalità rito, è stato riaccompagnato presso propria abitazione, sempre in regime di domiciliari.