Esce da casa senza autorizzazione: dai domiciliari al carcere

BRINDISI - I carabinieri della stazione di Brindisi Casale hanno eseguito un’ordinanza di sospensione della detenzione domiciliare e ripristino della detenzione in carcere, emessa dal magistrato di sorveglianza di Lecce, nei confronti di Oronzo Larucci , 63enne del posto.

L’uomo era sottoposto alla detenzione domiciliare dal mese di marzo 2019, per il reato di ricettazione commesso in Brindisi nel 2014. Il provvedimento è scaturito in seguito alla segnalazione dei militari riguardo al reato di evasione commesso dal 63enne lo scorso 13 agosto, quando, durante un controllo, non venne trovato in casa, poiché allontanatosi senza autorizzazione. Dopo le formalità di rito, Larucci è stato tradotto presso la casa circondariale di Brindisi.