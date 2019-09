Evade dai domiciliari e guida contromano: arrestato un brindisino

SAN PIETRO VERNOTICO – Guidava contromano e si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sulla guida in stato di ebbrezza. Oltre a subire il ritiro della patente e il sequestro amministrativo del veicolo, il 59enne Lucio Memmi, residente a Brindisi, è stato anche arrestato in flagranza di reato per evasione.

L’uomo infatti era ristretto presso la sua abitazione in regime di domiciliari, dal marzo 2019, per furto aggravato e guida sotto l’influenza dell’alcol. La sera del 29 settembre si è messo al volante della sua auto e da Brindisi ha raggiunto San Pietro Vernotico, imboccando via Brindisi contromano.

Qui è stato sottoposto a controllo dai carabinieri della locale stazione, che hanno proceduto con l’arresto e il ritiro della patente. Una volta espletate le formalità di rito, Memmi è stato riaccompagnato presso la sua abitazione, sempre in regime di domiciliari.