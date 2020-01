Evasione, arrestati in flagranza di reato un uomo e un minore

San Donaci: agli domiciliari si allontana da casa, arrestato

I carabinieri della stazione di San Donaci, hanno arrestato in flagranza di reato per evasione dalla detenzione domiciliare, un 53enne residente a San Donaci, in atto sottoposto agli misura degli arresti domiciliari. I militari, nel corso di un controllo hanno sorpreso l'uomo sulla pubblica via e distante dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione. A seguito dell’arresto, espletate le formalità di rito l’arrestato è stato condotto nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Oria: evade dalla comunità, arrestato

A Oria i carabinieri hanno arrestato un minore, in flagranza di reato di evasione da una Comunità del luogo, poiché sorpreso nella locale stazione ferroviaria, senza giustificato motivo. Espletate le formalità di rito, il minore è stato ricollocato presso la sessa Comunità, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.