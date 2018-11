OSTUNI - Arrestato e portato in carcere per scontare la condanna definitiva per evasione dai domiciliari: Giuseppe Cagliandro, 49 anni, deve espiare un anno di reclusione. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della Città Bianca.

L'evasione dai domiciliari è contestata con riferimento al 2014, anno in cui Cagliandro era a Foggia.

