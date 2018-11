Evasione dalla detenzione domiciliare, arrestati un uomo e una donna

TORCHIAROLO - I carabinieri della stazione di Torchiarolo hanno arrestato per evasione dalla detenzione domiciliare Giuseppe Nuzzaci, 54enne del luogo. L’uomo, nel corso di un controllo è stato sorpreso nel cuore della notte aggirarsi per le strade del paese. Sta espiando la pena di 6 anni, 2 mesi e 5 giorni di reclusione per estorsione ed evasione dagli arresti domiciliari. Dopo l’espletamento delle formalità di rito il detenuto domiciliare è stato nuovamente ricondotto nella sua abitazione come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brindisi, invece, hanno denunciato per evasione dalla detenzione domiciliare una 38enne del luogo. La donna da un controllo effettuato nel corso della mattinata di ieri nell’abitazione dove sta espiando la pena non è stata rintracciata. La stessa era stata colpita da un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva, emesso dall'Ufficio esecuzioni Pìpenali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, per l’espiazione di 8 mesi di reclusione, per pregressi reati di furto aggravato in concorso, commessi in vari centri commerciali delle province di Lecce e Brindisi.