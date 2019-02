Evade dagli arresti domiciliari e finisce in carcere

TORRE SANTA SUSANNA - Finisce in carcere dopo essere evaso dagli arresti domiciliari, Vincenzo Leonardo Leo, 46 anni, di Torre Santa Susanna. Nel corso di un controllo l’uomo non è stato trovato nel luogo di espiazione e a seguito delle ricerche è stato rintracciato a casa di un familiare.

Leo era stato sottoposto agli arresti domiciliari a seguito delle reiterate violazioni commesse dopo essere stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Torre Santa Susanna, con il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante l’arco serale e notturno, nonché all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Nei giorni scorsi nonostante sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione è stato sorpreso in Piazza Umberto I nei pressi di un bar. Nel mese di novembre scorso o era stato deferito in stato di libertà, per ricettazione e reiterazione nella guida senza patente poiché sorpreso, alla guida di un ciclomotore Piaggio Ape 50, privo di targa ed oggetto di furto. Dagli accertamenti era emerso che il mezzo era stato rubato il 16 novembre 1984 a Taranto. Era di proprietà di un 99enne di Manduria, nel frattempo deceduto. A seguito dell’arresto odierno è stato associato nel carcere di Brindisi.

