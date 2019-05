Si allontana dal posto di lavoro senza autorizzazione: denunciato per evasione

BRINDISI – Si era allontanato dal posto di lavoro, senza autorizzazione. Per questo è stato denunciato per il reato di evasione un 48enne di Brindisi sottoposto agli arresti domiciliari. La violazione è stata accertata dai carabinieri della stazione di Brindisi Casale, recatisi sul luogo di lavoro per verificare se l’uomo si trovasse lì. Poi, nel corso della successiva perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto e posto sotto sequestro un grammo di marijuana. Questo è costato al 48enne una segnalazione all’autorità amministrativa.