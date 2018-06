Evasione dopo condanna per rapina: un giovane dalla comunità al carcere

FRANCAVILLA FONTANA - I carabinieri della stazione di Francavilla Fontana hanno eseguito un’ordinanza di sostituzione di arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Lecce nei confronti di Emanuele Donatiello, 21 anni, di Francavilla Fontana.

Il provvedimento è scaturito in quanto il giovane sottoposto agli arresti domiciliari in seno ad una Comunità, poiché condannato dal tribunale di Taranto alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione per rapina aggravata, nell’ambito della struttura arbitrariamente si è allontanato rendendosi responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari.

Pertanto a suo carico la Corte d’Appello ha disposto l’aggravamento della misura ripristinando la custodia cautelare in carcere. L’arrestato al termine delle formalità di rito è stato condotto presso la casa circondariale di Brindisi.