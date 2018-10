Evasione e guida senza patente: due persone denunciate dai carabinieri

Uno è stato sorpreso al di fuori della sua abitazione senza autorizzazione, l’altro se ne andava in giro alla guida di un’Ape 50, nonostante fosse sprovvisto di patente. Due persone sono state denunciate nell’ambito di due diverse attività condotte rispettivamente dai carabinieri della stazioni di Erchie e di Francavilla Fontana.

A Erchie, un 41enne condannato con una serie di sentenze per reati commessi negli anni dal 1999 al 2006 quali furto aggravato, evasione, ricettazione, possesso di strumenti atti ad offendere, perpetrati sia in provincia di Taranto che in provincia di Brindisi, dovrà terminare l’espiazione della pena, in regime di domiciliari, nel gennaio 2019. Ma l’uomo è stato sorpreso per le vie del paese dai militari. Per questo è stato denunciato a piede libero per il reato di evasione.

A Francavilla Fontana, invece, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato a piede libero un 55enne del posto per “reiterazione nella guida senza patente”. L’uomo era già sanzionato per la stessa violazione nel biennio. Il 55enne è stato nuovamente sorpreso nel centro abitato di Francavilla Fontana alla guida di un’ape 50 di proprietà di un 46enne del luogo, senza la patente di guida poiché mai conseguita. Al proprietario è stato contestato l’incauto affidamento del veicolo che è stato sottoposto a sequestro.