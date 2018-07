Evasione e riciclaggio, due arresti da parte dei carabinieri

BRINDISI – Provvedimento restrittivo e ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva nei confronti di un 27enne di Brindisi, Domenico Disantantonio e di un 48enne di Francavilla Fontana, Antonio Carluccio.

Disantantonio è stato raggiunto da un provvedimento restrittivo della custodia cautelare in carcere. L’ordinanza alla quale hanno dato esecuzione i militari del Nucleo Investigativo di Brindisi, scaturisce a seguito dell’evasione dagli arresti domiciliari cui era stato sottoposto nell’ambito della Comunità “Arcobaleno” di Lecce dalla quale il 3 luglio si era allontanato arbitrariamente per essere poi localizzato e arrestato in Brindisi.

I reati contestati all’indagato per i quali era stato collocato agli arresti domiciliari, sono rapina aggravata in concorso con l'uso delle armi, violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale, nonché concorso nella detenzione di una pistola utilizzata per la commissione della rapina. I fatti reato risalgono al 3 febbraio scorso e sono relativi alla rapina in una gioielleria di Sava (Ta), che ha fruttato un bottino in monili per un valore di 10mila euro. Nella circostanza a seguito dell’esame delle immagini è stato riconosciuto e arrestato nelle adiacenze della sua abitazione all’atto di rincasare, anche in quella circostanza alla vista dei militari ha tentato di dileguarsi per sottrarsi alla cattura, ma è stato bloccato.

Carluccio, invece, deve espiare la pena di 1 anno di reclusione poiché riconosciuto colpevole del reato di riciclaggio commesso a giugno del 2005. Al termine delle formalità di rito è stato condotto nella sua abitazione per espiare la pena in regime di detenzione domiciliare.