Evasione, truffa on line, rapina: denunce e arresto. Anche controlli su bovini

Controlli dei Nas negli allevamenti zootecnici, esecuzione di un provvedimento restrittivo, una denuncia per evasione e tre per truffa on line e rinvenimento di veicoli rubati. È questo il risultato di una serie di attività di controllo del territorio messe in campo dai carabinieri del Brindisino sempre più impegnati a contrastare tutti i tipi di reati a tutela dei cittadini.

I carabinieri del Nas di Taranto, unitamente al personale del Servizio veterinario dell'Asl di Brindisi, nell'ambito delle attività finalizzate al controllo degli allevamenti zootecnici, hanno riscontrato in seno a un'azienda della provincia la presenza di alcuni capi di bovini sprovvisti di marchio auricolare. Il bestiame individuato è stato sottoposto a sequestro sanitario per ulteriori approfonditi accertamenti. Le marche auricolari rappresentano la carta d'identità dei bovini, per la completa tracciabilità dell'animale a tutela della salute pubblica. Il codice identificativo è fonte di informazioni a garanzia del consumatore nonché per le Autorità Sanitarie preposte alla vigilanza, costituisce elemento di riscontro nella banca dati nazionale del bestiame che contiene tutti gli eventi che riguardano la vita dell'animale (nascita, movimentazioni, uscite).

I Carabinieri della Stazione di San Donaci hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, nei confronti di Alessio Miccoli, 21enne del luogo. Il giovane deve espiare un cumulo pena di 2 anni, 11 mesi e 29 giorni reclusione e 2.400 euro di multa, per rapina e furto aggravato nonché spaccio di sostanze stupefacenti, reati commessi a San Donaci rispettivamente i primi due episodi nel 2014 e il terzo nel 2012. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Brindisi.

I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Fasano, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato, per evasione, C.T., 58enne del posto, in atto sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per reati in materia fiscale. L'uomo, a seguito di un controllo effettuato presso il suo domicilio non è stato trovato in casa.

I carabinieri della stazione di Villa Castelli, al termine di attività di indagine scaturita dalla querela presentata da un operaio 37enne del luogo, hanno denunciato, per truffa, O.B. 63enne residente a Bagnolo Mella (Bg) e domiciliato a Giugliano di Roma, L.B., 32enne residente a Giugliano di Roma e B.C., classe 1942 residente a Castelli Calepio (BG). L'attività investigativa ha permesso accertare che i tre tramite un annuncio di vendita di un'auto, sul sito internet “autoscout24”, hanno ricevuto un versamento di 150 euro dal querelante, come acconto per l'acquisto di un veicolo, ma non hanno mai perfezionato la vendita.

A Oria, i carabinieri della locale stazione e del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana, il 10 gennaio, hanno rinvenuto, su segnalazione di un cittadino, occultati nelle campagne di contrada San Cosimo: una Fiat 500, oggetto di furto, denunciato lo stesso giorno presso la stazione cc di Oria; un Fiat Doblò, asportato in giornata e non ancora denunciato oggetto di furto; una Lancia Delta, oggetto di furto, denunciato l'8 gennaio 2018 presso la Stazione cc di Salice Salentino (Le). Dopo le formalità di rito, i veicoli sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

I carabinieri di Brindisi, invece, su segnalazione di un cittadino, hanno rinvenuto un veicolo Fiat Doblò, parcheggiato in un'area condominiale del centro abitato, oggetto di furto, denunciato il 6 novembre 2017 presso la Stazione cc di San Pietro Vernotico. Dagli accertamenti è emerso che sul mezzo erano state applicate targhe appartenenti ad altra autovettura oggetto di furto. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro per gli ulteriori approfondimenti investigativi.