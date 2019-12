Evasione e uso di atto falso: due denunce tra Brindisi e Ostuni

Brindisi: denuncia per evasione

I carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Brindisi hanno denunciato una 39enne del luogo, per evasione. La donna, in atto sottoposta alla misura della detenzione domiciliare, a seguito di un controllo, non è stata trovata presso la sua abitazione da cui si era allontanata senza alcuna autorizzazione.

Ostuni: denuncia per uso di atto falso

I carabinieri della stazione di Ostuni hanno denunciato un 71enne del luogo per uso di atto falso. In particolare, l’uomo, a seguito di accertamenti documentali, è risultato responsabile di aver consegnato ai militari, durante un controllo alla circolazione stradale, il 26 dicembre scorso, alla guida della propria auto, una patente di guida risultata contraffatta, successivamente sottoposta a sequestro, in quanto sprovvisto dello specifico documento, poiché revocato nell’aprile 2015.