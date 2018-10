Fa la pipì davanti ai bimbi: inseguito e bloccato dai genitori inferociti

BRINDISI – Si sarebbe abbassato i pantaloni e avrebbe iniziato a urinare davanti ai bambini. Poi alcuni genitori lo hanno inseguito, fino a bloccarlo un centinaio di metri dopo. Si sono vissuti momenti di grande concitazione intorno alle ore 14,30 di oggi (venerdì 26 ottobre) fra la scuola elementare Perasso, situata in corso Roma, e corso Umberto, nei pressi di piazza Cairoli. Il protagonista della vicenda sarebbe un cittadino italiano originario del Nord Italia. Questi è stato bloccato dai poliziotti e accompagnato in questura per gli accertamenti del caso. La vicenda è da chiarire.

Da quanto riferito da alcuni testimoni, l’uomo avrebbe fatto pipì all’esterno del plesso dell’istituto comprensivo Centro, turbando i bambini che in quel momento uscivano da scuola. Un genitore che si trovava insieme alla moglie lo ha rimbrottato duramente. Lui ha reagito colpendolo con un pugno in faccia e spintonando sia la moglie che il figlioletto, il quale è caduto a terra, battendo la testa. Poi si è dato alla fuga, ma i genitori lo hanno tallonato, imboccando via Cappellini. Una volta arrivato in corso Umberto, all’altezza del negozio di calzature Pittarosso, è stato di fatto accerchiato.

Provvidenziale è stata la tempestività con cui tre equipaggi di poliziotti della Sezione Volanti si sono recate sul posto. L’uomo è stato sottratto ai genitori inferociti e caricato a bordo del mezzo di servizio. Gli agenti hanno raccolto varie testimonianze. La posizione dell’uomo è al vaglio delle forze dell’ordine. Seguono aggiornamenti