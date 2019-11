Falsità in scrittura privata, falsità in testamento, truffa e altro: arrestato

FRANCAVILLA FONTANA - I carabinieri della stazione di Francavilla Fontana hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, nei confronti di Giovanni Capuano, 53enne del luogo. L’uomo deve espiare la pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione per falsità in scrittura privata, falsità in testamento olografo o titoli di credito, sostituzione di persona e truffa, reati commessi a Martina Franca (Ta) e Monopoli (Ba) rispettivamente il 21 marzo 2015 e il 2 aprile 2015. Il 53enne, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Brindisi.