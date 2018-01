Falso made in Italy su lampade e prolunghe: sequestro nel porto di Brindisi

BRINDISI – Neanche il materiale elettrico è immune al fenomeno della contraffazione. La falsa attestazione di made in Italy è stata infatti a apposta su 771 articoli, fra prese da parete, avvolgicavi industriali, prolunghe e lampade, che si trovavano a bordo di un camion proveniente dalla Grecia arrivato nel porto di Brindisi.

Il veicolo è stato sottoposto a controllo dai funzionari dell’ufficio delle Dogane di Brindisi, in sinergia con i militari della guardia di finanza. La contraffazione è stata piuttosto grossolana, se si considera che l’indicazione di origine italiana riportata sui pezzi era in netto contrasto con quanto indicato sulla documentazione commerciale, riportante la dicitura “Country of origine: Bulgaria”. La merce è stata sequestrata e l’autore della violazione è stato denunciato all’autorità giudiziaria.