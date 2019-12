Famiglia dalle mani leste incastrata dalle videocamere

FRANCAVILLA FONTANA – Perde di vista per pochi minuti il proprio iPhone, e lo smartphone sparisce. È accaduto in un negozio di abbigliamento di Francavilla Fontana, e alla vittima, una donna di 33 anni proprietaria del negozio, non è rimasto altro da fare che descrivere il fatto con annessi sospetti in una denuncia querela presentata ai carabinieri della stazione cittadina. I militari, dopo aver esaminato le registrazioni del sistema di videosorveglianza, hanno potuto identificare gli autori della sottrazione dell’iPhone, denunciando per concorso in furto aggravato un 49enne, la moglie di 48 anni e la figlia minore di 14. Il telefono cellulare - che la famigliola aveva sottratto dallo scaffale dove eera stato posato, con un veloce trasferimento di mano in mano - è stato rinvenuto nel corso di una perquisizione domiciliare a casa delle persone coinvolte, ed è stato restituito alla proprietaria.