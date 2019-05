Dagli arresti domiciliari al carcere: "Violazione delle prescrizioni"

FASANO - Dai domiciliari al carcere, dopo aver violato le prescrizioni: Giuseppe Lapadula, 50 anni, di Fasano, è stato accompagnato dai carabinieri nella casa circondariale di via Appia, a Brindisi. Recentemente era stato deferito per evasione da una comunità in cui era ristretto ai domiciliari in due circostanze: nella prima è stato ricondotto, nella seconda si è allontanato definitivamente non facendovi più ritorno.