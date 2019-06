Trovato con martelletto "rompi vetro" nascosto in auto: denunciato

FASANO - I carabinieri della stazione di Pezze di Greco frazione di Fasano, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati ad arginare i reati predatori e nello specifico contro il patrimonio, hanno denunciato un 49enne del posto, per porto ingiustificato di strumento atto a infrangere i finestrini delle autovetture e degli autobus.

L’uomo, già conosciuto dai militari operanti per reati specifici, ha attirato la loro attenzione, a seguito di alcuni atteggiamenti particolarmente sospetti alla guida della propria auto. Fermato e perquisito, all’interno del bagagliaio dell’auto in suo uso è stato trovato uno strumento di solito collocato all’interno degli autobus pubblici per l’utilizzo, nel solo caso di emergenza e per la tutela dell’incolumità pubblica.

Nella circostanza è stato peraltro segnalato all’Autorità Amministrativa perché trovato in possesso di 1,2 grammi di “hashish” nascosti nella tasca dei pantaloni. L’attrezzo e lo stupefacente sono stati sottoposti a sequestro.