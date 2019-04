Furto di Gratta e Vinci e sigarette: minorenne incastrato dalle telecamere

FASANO - Incastrato dalle immagini registrate dalla telecamere interna del bar della stazione di servizio: un ragazzo di 17 anni di Fasano è stato denunciato per furto di dodici Gratta e Vinci, un pacchetto di sigarette e uno di cartine. Il minore è attualmente domiciliato in una comunità della provincia di Lecce in regime di “messa alla prova”, come disposto dall’autorità giudiziaria.

Il furto è avvenuto qualche giorno addietro, quando il giovane era tornato a Fasano per trascorrere un po' di tempo con la famiglia, in occasione delle feste di Pasqua.