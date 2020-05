Fasano. Operazione “Bellezza abusiva”, denunciata una estetista

FASANO - Gli agenti della Polizia locale di Fasano, guidati dal comandante Luigi Vella, hanno denunciato ieri pomeriggio, sabato 23 maggio, F.G., 60 anni, estetista abusiva di Fasano. Nei giorni scorsi gli operatori della Polizia locale avevano notato, durante un servizio di controllo nel centro della città, uno strano andirivieni nei pressi di una autorimessa ubicata in un condominio di Via Piave. Al fine di accertare l’eventuale presenza di attività illecite, nel pomeriggio di ieri, gli agenti hanno eseguito un servizio specifico in borghese, durante il quale hanno notato una donna che si dirigeva verso la zona dei garage ed entrava in uno dei box auto.

A quel punto gli agenti hanno effettuato l’accesso nell’immobile, ed hanno riscontrato l’allestimento di un vero e proprio centro estetico totalmente abusivo. Hanno così allertato la guardia di finanza della locale compagnia, che è intervenuta prontamente sul posto. Il locale si presentava arredato di tutto punto, con tanto di suppellettili vari, dotato di tutte le attrezzature e degli strumenti del mestiere, e con anche un bagno presumibilmente senza prescritto permesso. La donna non aveva nessun requisito professionale abilitativo, tantomeno l’iscrizione all’albo degli artigiani. Oltre alla denuncia per “esercizio abusivo di una professione” è stata comminata una sazione di cirac due mila euro.