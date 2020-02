Fasano, banditi armati assaltano tabaccheria: la titolare li mette in fuga

POZZO FACETO – Avevano preso di mira una tabaccheria a Pozzo Faceto, frazione di Fasano, in viale del Miracolo, accanto all'ufficio postale, ma la titolare dell'esercizio commerciale ha messo in fuga i rapinatori. È accaduto intorno alle 19.30 di ieri sera, sabato 8 febbraio. Due ragazzi a volto scoperto hanno minacciato con una pistola, probabilmente falsa, la titolare della tabaccheria che, però, ha reagito gridando e attirando, così, l'attenzione di alcuni passanti. In quella situazione i giovani rapinatori si sono dati alla fuga a piedi facendo perdere le proprie tracce. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Fasano.