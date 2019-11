Fermata generale del petrolchimico: si riaccende la torcia Versalis

BRINDISI – Alta colonna di denso fumo nero visibile nel raggio di chilometri, fin dalla notte. Si riaccende la torcia di Eni Versalis, producendo la consueta sfiammata. Diverse telefonate sono giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco da parte di cittadini allarmati, per la massiccia fuoriuscita di fumo, accompagnata, secondo alcune segnalazioni, da odore di bruciato.

L’attivazione del sistema di sicurezza, come preannunciato da Eni Versalis attraverso una nota diramata lo scorso 7 novembre, è un effetto della fermata generale dell’impianto e delle successive fasi di avviamento iniziate lo scorso 15 novembre e che dovrebbero protrarsi fino al prossimo 8 dicembre.

Fra oggi (venerdì 22 novembre) e domani, in particolare, come spiegato dalla stessa società, si verificherà una "l'interruzione della fornitura di metano da parte di Snam Rete Gas, che dovrà “rimuovere sul metanodotto di alimentazione esterno allo stabilimento, le attuali interferenze per la realizzazione di un nuovo tracciato ferroviario il cui progetto, finanziato dall’Unione Europea e di cui è titolare il Comune di Brindisi, è propedeutico a evitare il passaggio delle ferro-cisterne all’interno della città”.

Comitato Sciaia: "Non ne possiamo più"

La sfiammata è ben visibile anche dalla superstrada e dalla marine a sud della provincia. Non solo, spinta dal vento, la nube ha fatto arrivare il suo fumo su tutto il quartiere Sciaia/Materdomini. "Non ne possiamo più - si legge in una note dei cittadini del comitato Sciaia - gli interessi economici di multinazionali non possono mettere a repentaglio la nostra salute. Il Comune, l'Asl e l'Arpa intraprendano tutte le azioni di loro competenza al fine di tutelare il nostro diritto alla salute".

Il protocollo, del resto, obbliga Versalis a informare il Comune di Brindisi, l’Arpa e gli altri enti coinvolti.

