Fermato mentre guida, rifiuta di sottoporsi ad alcoltest: denunciato

FRANCAVILLA FONTANA - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana hanno denunciato un 39enne di Taranto per resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto dell’accertamento sulla guida in stato di ebbrezza alcolica. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro.

L’uomo, controllato alla guida della sua auto, si è rifiutato sottoporsi all’accertamento finalizzato a verificare l’eventuale guida in stato di ebbrezza alcolica. Inoltre, ha posto in essere una lieve resistenza: per impedire l’accompagnamento in caserma per la verbalizzazione dell’illecito, ha spinto la portiera posteriore del lato passeggero, per evitarne la chiusura.