Liceo Fermi-Monticelli, bagni inagibili e finestre di cartone: disagi

BRINDISI – Sei bagni fuori uso e una finestra rotta e riparata con una lastra di cartone. E’ questo lo stato in cui versa l’edificio che ospita il liceo scientifico Fermi-Monticelli di Brindisi, sito in via Nicola Brandi. Grossi disagi per gli studenti che sono costretti a non poter usare liberamente i servizi igienici, talvolta dovendo cambiare piano e a fare lezione non in un ambiente proprio confortevole.

Una situazione che da quanto si apprende va avanti da mesi e che è ancora senza soluzione nonostante siamo in pieno inverno. Per fortuna non ci sono temperature rigide ma non è certo quella la condizione ideale per svolgere le lezioni.

Gallery