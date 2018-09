"Festa dello sport, successo di pubblico per la prima edizione"

Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota dell'assessore del Comune di Brindisi Oreste Pinto sulla prima edizione della festa dello sport, organizzata dall'Amministrazione cittadina lungo i corsi.

“Abbiamo centrato in pieno lo spirito con cui è stata organizzata questa Festa dello sport: corsi vivi e iniziative vissute dalle famiglie con tanti bambini hanno dimostrato quanto può essere bello condividere una giornata in città.

Se l’obiettivo era quello di dimostrare che si può trascorrere qualche ora in famiglia divertendosi nel centro della città e senza il bisogno di restare davanti al computer o collegati ai social network, direi che è stato pienamente raggiunto. Ho assistito con piacere al successo di questo iniziativa che coniuga pienamente il senso delle mie deleghe e dimostra che lo sport può essere un ottimo fattore di traino per il turismo.

A tal proposito si pensi alle grandi potenzialità che offre il paesaggio brindisino e del fattore climatico che consente di fare sport all'aria aperta per circa sei mesi all'anno. Penso ai percorsi boschivi per il running o agli sport come vela, nuoto, canottaggio, kitesurf, sci d’acqua; tutte attività che, opportunamente sviluppate e messe in rete, possono costituire un volano per il turismo sportivo.

Di pari passo mi piace pensare che gli operatori del commercio faranno la loro parte in questo processo di crescita con ancora più fiducia rispetto a quella dimostrata oggi”.

Gallery