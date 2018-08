Festa patronale: potenziate corse Stp, doppia motobarca, parcheggi gratuiti

BRINDISI – Centro off limits alle auto, arre di sosta gratuite alle porte del centro abitato, raddoppio del servizio motobarca con inserimento di una seconda unità dalle 20,30 all’1 e potenziamento delle corse dei bus della Stp, con collegamenti garantiti fino all’1,30 di notte, sia sabato 1 che domenica 2 settembre. Anche dal punto di vista della gestione dei trasporti pubblici e della viabilità, è tutto pronto per la festa dedicata ai santi patroni di Brindisi, Teodoro e Lorenzo, che si svolgerà da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre nel centro di Brindisi. E’ tutto stabilito nell’ordinanza in materia di circolazione e traffico a firma del dirigente del settore Traffico, l’architetto Fabio Lacino, pubblicata stamani (28 agosto) sull’albo pretorio del Comune di Brindisi.

Viabilità

Dalle ore 8:00 di venerdì 31 Agosto 2018 alle ore 12:00 di martedì • 4 Settembre 2018 chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su Via del Mare; restano esclusi dal provvedimento i veicoli delle Forze dell’Ordine, i mezzi di soccorso ed i mezzi destinati al trasporto delle persone diversamente abili muniti di apposito contrassegno;

Dalle ore 8:00 di venerdì 31 Agosto 2018 alle ore 12:00 di martedì 4 Settembre 2018 chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su Corso Garibaldi, con transito garantito unicamente nel tratto di intersezione tra la predetta via e Via De Flagilla, al fine di garantire il deflusso verso Via Amena e Via Ferrante Fornari ai mezzi provenienti da Via Lata,

Via Mattonelle e Via de Flagilla; restano esclusi dal provvedimento i veicoli delle Forze dell’Ordine, i mezzi di soccorso ed i mezzi destinati al trasporto delle persone diversamente abili muniti di apposito contrassegno;

Dalle ore 8:00 di venerdì 31 Agosto 2018 alle ore 12:00 di martedì 4 settembre 2018 il divieto di sosta su ambo i lati di Via Porta Lecce, nel tratto compreso tra Via del Mare e Porta Lecce per tutti i veicoli ad eccezione di quelli destinati al trasporto delle persone diversamente abili muniti di apposito contrassegno;

Dalle ore 8:00 di venerdì 31 Agosto 2018 alle ore 12:00 di martedì 4 settembre 2018 il divieto di sosta sul lato destro di Piazza Anime, lungo la direttrice di percorrenza, tra i civici 20 e 14 per tutti i veicoli ad eccezione di quelli destinati al trasporto delle persone diversamente abili muniti di apposito contrassegno;

Venerdì 31 Agosto 2018 dalle ore 18:30 alle ore 23:00 chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata lungo via Giovanni 1 Via Tarantini avranno l’obbligo di girare a destra lungo Via Marco Pacuvio, con deflusso lungo Via Sant’Ippolito e Largo Angioli; restano esclusi dal provvedimento i veicoli delle Forze dell’Ordine, i mezzi di soccorso ed i mezzi destinati al trasporto delle persone diversamente abili muniti di apposito contrassegno;

Venerdì 31 Agosto 2018 dalle ore 18:30 alle ore 23:00 chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su Largo Concordia e Via Palma. I veicoli in transito lungo tale percorso, giunti a Largo Concordia, avranno l’obbligo di girare a destra lungo Via Sant’Ippolito e Largo Angioli; restano esclusi dal provvedimento i veicoli delle Forze dell’Ordine, i mezzi di soccorso ed i mezzi destinati al trasporto delle persone diversamente abili muniti di apposito contrassegno;

Venerdì 31 Agosto 2018 dalle ore 18:30 alle ore 23:00 chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su Piazza Duomo, Via Duomo, Via Casimiro, Via Santi, Piazza Giacomo Matteotti, e Piazza della Vittoria, per garantire il regolare svolgimento della processione con la statua equestre di San Teodoro D’Amasea dalla Basilica Cattedrale al Tosello all’incrocio dei corsi; restano esclusi dal provvedimento i veicoli delle Forze dell’Ordine, i mezzi di soccorso ed i mezzi destinati al trasporto delle persone diversamente abili muniti di apposito contrassegno.

Nel corso dello svolgimento della processione il personale della Polizia Locale provvederà ad interdire temporaneamente il traffico veicolare nelle zone dove è prevista la confluenza dei fedeli.

Sabato 1 Settembre 2018 dalle ore 8:00 alle ore 11:00 chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su Piazza Duomo, ad eccezione dei veicoli partecipanti alla sfilata di auto e moto d’epoca che, dopo la iniziale benedizione in piazza, muoverà lungo le vie cittadine secondo il programma di cui alla nota prot.80014 del 10.08.2018; restano esclusi dal provvedimento i veicoli delle Forze dell’Ordine, i mezzi di soccorso ed i mezzi destinati al trasporto delle persone diversamente abili muniti di apposito contrassegno;

Sabato 1 Settembre 2018 dalle ore 18:00 alle ore 23:00 chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata lungo Viale Regina Margherita, Corso Umberto, Corso Garibaldi (zona compresa tra Piazza Cairoli e Piazza della Vittoria), Piazza della Vittoria, Via Santi, Via

Casimiro, Via Duomo e Piazza Duomo per lo svolgimento della Santa Messa in onore di San Teodoro D’Amasea e della solenne processione a mare con le reliquie e le statue dei santi patroni dal porticciolo turistico al porto interno con sbarco sulla banchina antistante la scalinata Colonne Romane; restano esclusi dal provvedimento i veicoli delle Forze dell’Ordine, i mezzi di soccorso ed i mezzi destinati al trasporto delle persone diversamente abili muniti di apposito contrassegno.

Nel corso dello svolgimento della processione il personale della Polizia Locale provvederà ad interdire temporaneamente il traffico veicolare nelle zone dove è prevista la confluenza dei fedeli.

Lunedì 3 settembre 2018 dalle ore 18:00 alle ore 22:00 chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata lungo via Giovanni Tarantini, nel tratto compreso tra Via Giovanni Moricino e Via Duomo, per garantire il regolare svolgimento della processione con le reliquie la statua di San Lorenzo da Brindisi dalla Basilica Cattedrale al Santuario di Santa Maria degli Angeli ed il trasporto della statua equestre di San Teodoro D’Amasea in cattedrale; i veicoli in transito lungo Via Tarantini, giunti all’intersezione con Vico Giovanni Moricino, avranno l’obbligo di girare a sinistra verso Largo Guglielmo da Brindisi; restano esclusi dal provvedimento i veicoli delle Forze dell’Ordine, i mezzi di soccorso ed i mezzi destinati al trasporto delle persone diversamente abili muniti di apposito contrassegno.

Nel corso dello svolgimento della processione il personale della Polizia Locale provvederà ad interdire temporaneamente il traffico veicolare nelle zone dove è prevista la confluenza dei fedeli.

Lunedì 3 settembre 2018 dalle ore 18:00 alle ore 22:00 chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su Via Marco Pacuvio, Largo Concordia, Via Palma, Via Santi, Via San Lorenzo da Brindisi, Largo Angioli, Via S. Ippolito, Piazza Angeli, Corso Umberto I (nel tratto compreso tra Piazza Cairoli e Piazza della Vittoria), Via Duomo e Piazza Duomo, per garantire il regolare svolgimento della processione con le reliquie e la statua di San Lorenzo da Brindisi dalla Basilica Cattedrale al Santuario di Santa Maria degli Angeli ed il trasporto della statua equestre di San Teodoro D’Amasea in cattedrale. restano esclusi dal provvedimento i veicoli delle Forze dell’Ordine, i mezzi di soccorso ed i mezzi destinati al trasporto delle persone diversamente abili muniti di apposito contrassegno. Nel corso dello svolgimento della processione il personale della Polizia Locale provvederà ad interdire temporaneamente il traffico veicolare nelle zone dove è prevista la confluenza dei fedeli.

Dalle ore 8:00 del giorno 30 Agosto 2018 sino alle ore 23:59 del giorno mercoledì 5 Settembre 2018 sono vietati la sosta ed il transito a tutti i veicoli, ad esclusione dei mezzi di soccorso, di quelli delle Forze dell'Ordine e dei veicoli destinati al trasporto delle persone diversamente abili muniti di apposito contrassegno, con rimozione di quelli trovati in sosta vietata, sullarea di parcheggio di Via Spalato, al fine di consentire l’allestimento delle attrezzature del Luna Park; limitatamente al giorno 3 Settembre 2018, in previsione dellapprodo delle navi da crociera, saranno autorizzati al transito in Via Spalato ed alla sosta nellarea individuata dallAutorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale nella propria nota Prot. 11434 del 23 Agosto 2018 i mezzi a supporto delle predette navi.

Dalle ore 08:00 del Giorno 30 Agosto 2018 sino alle ore 23:59 del giorno mercoledì 5 Settembre 2018 sono istituite, in alternativa, le aree di parcheggio lungo tutto il Viale Arno, su ambo i sensi di marcia e nel piazzale lungo Strada per Villanova, in prossimità dell’incrocio con Viale Arno, sino alla capienza massima;

Aree parcheggio

Nella fascia oraria 19:00 – 01:30 dei giorni sabato 1 Settembre 2018 e domenica 2 settembre 2018 sono rese disponibili gratuitamente le seguenti aree di parcheggio ed il centro urbano ed il relativo collegamento verso il centro tramite bus urbani gratuiti: Da Ovest (Taranto) Centro Commerciale Le Colonne: 450 posti Ospedale Perrino: 50 posti Da Nord (Bari) Parco Cillarese: 200 posti

Stadio Fanuzzi: 200 posti Da Sud (Lecce) Viale Arno: 200 posti Area nei pressi del cimitero: 300 posti

Corse pullman Stp

In merito al trasporto pubblico su gomma vengono ordinate alla società STP, per conto del Cotrap, le seguenti disposizioni: Da mercoledì 29 agosto a martedì 4 settembre: la linea Navetta Centro – Parcheggio via Spalato sarà sospesa;

Da venerdì 31 a lunedì 3 settembre: la viabilità delle linee urbane su via del Mare e su Piazza Capitanerie di Porto è sospesa.

Pertanto, le linee 3 e 8 attesteranno il loro capolinea su viale Arno; le linee 5 e AP non effettueranno i passaggi dalle vie sopra riportate proseguendo per via Porta Lecce; le linee 3, 5, 8 saranno deviate per via Indipendenza per poi riprendere il regolare percorso.

Sabato 1 e domenica 2 settembre dalle ore 18:00: la linea AP in direzione Aeroporto sarà deviata per via Bastioni San Giacomo – Indipendenza (in sostituzione di via Porta Lecce) per poi riprendere il regolare percorso; la linea 26 effettuerà la seguente deviazione di percorso: regolare percorso fino a via Bastioni San Giacomo, via Prov. Per Lecce, quartiere Bozzano, continuazione su regolari percorsi; la linea 5 effettuerà il seguente percorso alternativo: partenza da capolinea, regolare percorso sino al rondò aeroporto Militare – Via U. Maddalena – Via B. Brin – Via N. Brandi – via prov. S. Vito – continuazione su percorsi come da programma in corso; la linea 8 attesterà il proprio capolinea su via Bastioni Carlo V.

Sabato 1 e domenica 2 settembre le linee urbane 1, 5, 7, 8 e 26 prolungheranno il servizio per i quartieri della città con corse aggiuntive in partenza alle ore 22:00 con i seguenti percorsi: linea 1: Centro (Via Bastioni Carlo V – via Prov. per Lecce) – Bozzano (Viale Francia – Via Prov. per Lecce) – S. Paolo – S. Pietro – Perrino – Viale Arno – Via Bastioni Carlo V; linea 5: Viale Arno (Cons. ASI) – Centro (Stazione FS) – Paradiso – Casale – Viale Arno (Cons. ASI); linea 7: Centro (Via Bastioni Carlo V – Via prov. Per Lecce) – La Rosa – Tuturano – Via Bastioni Carlo V;linea 8: Centro (Via Bastioni Carlo V) – S. Elia – S. Angelo – Centro (Via Bastioni Carlo V);linea 26: Centro (Via Bastioni Carlo V) – Cappuccini – Ospedale Perrino –Viale Commenda – Cav. De Gasperi – Via Bastioni Carlo V.

Sabato 1 e Domenica 2 settembre, dalle ore 19:00 alle ore 01:30 saranno effettuati i seguenti servizi di trasferimento: collegamento tra il centro cittadino e il parcheggio del Parco Del Cillarese utilizzando le linee 3, 5, AP e 4 (fino alle 22:10) dalla fermata di via Prov. San Vito; collegamento tra il centro cittadino e il parcheggio dell’Ospedale Perrino utilizzando le linee 1, 4 (fino alle 22:10) e 26 dalla fermata dell’Ospedale Perrino; collegamento tra il centro cittadino e il parcheggio del centro commerciale Le Colonne utilizzando la linea 11 fino alle ore 23:00 in direzione centro e fino alle ore 01:30 in direzione opposta; I servizi di collegamento sopra riportati potranno essere fruiti gratuitamente nella fascia oraria 19:00 – 01:30 dei giorni sabato 1 Settembre 2018 e domenica 2 Settembre 2018.

Motobarca

Analogamente, sempre al fine di incentivare l’utilizzo dei mezzi di trasporto collettivo, sono previsti: il raddoppio del servizio motobarca con inserimento di una seconda unità dalle ore 20:30 alle ore 01,:0 nei giorni 1 e 2 settembre 2018; la soppressione delle fermate Stazione marittima e Monumento al marinaio dalle ore 16:00 alle ore 01:30 nei giorni 1 e 2 settembre 2018 ; Il servizio di motobarca potrà essere fruito da utenti in possesso di regolare abbonamento ovvero con biglietto di corsa semplice dal costo di € 1,00.

Il titolo di viaggio potrà altresì essere acquistato al costo di € 1,00 a bordo delle motobarche tramite apposita macchinetta emettitrice, ovvero da personale STP presente in prossimità degli imbarchi. Durante il corso delle manifestazioni i servizi potranno subire variazioni utili a garantire la sicurezza e la regolarità dell’esercizio;