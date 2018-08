Incendio di probabile origine dolosa in un alloggio popolare

SAN PIETRO VERNOTICO - Incendio nel pomeriggio odierno in un appartamento di via Torchiarolo, a San Pietro Vernotico, sito in una palazzina popolare dell'Arca Alto Salento (ex Iacp). Quando sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, accompagnati sul posto da una pattuglia della Polizia locale, le fiamme si erano estese dal piano terra alle stanze del piano superiore, distruggendo mobili e danneggiando gli intonaci.

L'appartamento, da quanto si è potuto apprendere, è occupato, ma al momento dell'incendio in casa non c'era nessuno. Non è affatto escluso il dolo, e per questo i carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico ascolteranno le persone che vivono nell'alloggio in questione. L'innesco, come già detto, è stato individuato a piano terra dell'alloggio.