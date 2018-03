Fiamme in un appartamento: incendio provocato dalle scintille di un camino

BRIDNDISI – Nel giro di pochi minuti l’appartamento è stato invaso dal fumo. È in uno scenario da incubo quello in cui si è ritrovata una donna residente in un’abitazione situata in piazza delle Orchidee, al rione La Rosa, in cui intorno alle ore 8,05 di stamani (12 marzo) si è sviluppato un principio di incendio a causa delle scintille partite da un camino. Alcune di queste sono andate a finire su un divano e su altri mobili.

La situazione poteva precipitare. Provvidenziale è stato l’intervento dei vigili del fuoco. Questi hanno spento rapidamente il rogo, evitando conseguenze peggiori per la casa, anche se i danni riportati, purtroppo, pare siano di una certa entità. Fortunatamente la donna non ha riportato ferite. Il marito era uscito pochi minuti prima insieme ai figli, per accompagnarli a scuola. Diversi vicini sono scesi in strada, sopaventati dal fumo che usciva dall'abitazione.